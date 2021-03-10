Риккардо рассчитывает на жёсткую конкуренцию с Норрисом

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от конкуренции с напарником Ландо Норрисом. Риккардо по окончании прошлого сезона покинул «Рено» и перешёл в «Макларен». Риккардо и Норрис считаются главными весельчаками Формулы-1. Они неоднократно веселили публику шутками и приколами.

«Я думаю, что за пределами трассы мы будем здорово проводить время. Но я также ожидаю хорошую конкуренцию. Она будет жёсткой и, что самое главное, поможет команде двигаться вперёд», — цитирует Риккардо RacingNews365.

В «Макларене» Даниэль сменил испанца Карлоса Сайнса, который перешёл в «Феррари».

Новый сезон Формулы-1 начнётся в конце марта. Первый этап чемпионата состоится в Бахрейне. Там же будут проходить предсезонные тесты команд Формулы-1.