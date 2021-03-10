Сотрудники «Феррари» и «Мерседеса» вакцинируются от коронавируса в Бахрейне

Сотрудники «Феррари» и «Мерседеса» смогут вакцинироваться от коронавируса по прибытию в Бахрейн, сообщает La Gazzetta dello Sport. Вакцинация будет проводиться в медицинском здании, расположенном недалеко от трассы.

Ранее стало известно, что власти Бахрейна готовы привить всех сотрудников и пилотов Формулы-1 с помощью вакцины Pfizer. Но также сообщалось, что руководство Формулы-1 отказалось от предложения.

В свою очередь в «Феррари» и «Мерседесе» решили воспользоваться этой возможностью.

Как сообщает источник, вакцинация в командах будет добровольной. Сотрудники команд, находящиеся в Бахрейне, смогут сделать оба укола.

Также утверждается, что пилот «Феррари» Шарль Леклер не будет вакцинироваться, так как недавно переболел коронавирусом