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Сотрудники «Феррари» и «Мерседеса» вакцинируются от коронавируса в Бахрейне

Сотрудники «Феррари» и «Мерседеса» вакцинируются от коронавируса в Бахрейне
Авто / Формула-1 0

Сотрудники «Феррари» и «Мерседеса» смогут вакцинироваться от коронавируса по прибытию в Бахрейн, сообщает La Gazzetta dello Sport. Вакцинация будет проводиться в медицинском здании, расположенном недалеко от трассы.

Ранее стало известно, что власти Бахрейна готовы привить всех сотрудников и пилотов Формулы-1 с помощью вакцины Pfizer. Но также сообщалось, что руководство Формулы-1 отказалось от предложения.

В свою очередь в «Феррари» и «Мерседесе» решили воспользоваться этой возможностью.

Как сообщает источник, вакцинация в командах будет добровольной. Сотрудники команд, находящиеся в Бахрейне, смогут сделать оба укола.

Также утверждается, что пилот «Феррари» Шарль Леклер не будет вакцинироваться, так как недавно переболел коронавирусом

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