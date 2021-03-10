Штайнер рассказал, какие результаты «Хааса» будет считать удачными

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о задачах, которые будут стоять перед командой в сезоне 2022 года. Лучшим результатом «Хааса» является пятое место в Кубке конструкторов в 2018 году. Но с тех пор команда опустилась на последние места. Так, в 2019 и 2020 годах «Хаас» занимал девятое место в Кубке конструкторов. В новом сезоне за команду будут выступать россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.
Ранее Штайнер сообщил, что «Хаас» не будет дорабатывать болид 2021 года, чтобы задействовать все силы на подготовку к сезону-2022.
«Я всегда очень аккуратен в задачах и планах на то или иное место. В спорте главное — борьба, мы должны конкурировать. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь, но нужно всегда стараться добиться максимума. В то же время глупо упрямиться и говорить, что я хочу занять то или иное место, ведь я не знаю, что делают другие команды. Но если нам удастся выйти на такой же уровень, как в 2018 году, я буду очень счастлив», — цитирует Штайнера Racefans.
- 10 марта 2021
-
13:02
-
12:08
-
10:51
-
10:26
-
09:17
-
00:58
- 9 марта 2021
-
23:47
-
22:18
-
20:52
-
19:32
-
18:59
-
17:51
-
15:28
-
14:41
-
13:20
-
13:10
-
12:02
-
11:39
-
10:13
-
09:24
- 8 марта 2021
-
23:59
-
23:45
-
23:34
-
20:49
-
20:02
-
18:13
-
17:42
-
16:49
-
15:06
-
13:41
-
13:15
-
12:11
-
11:20
-
10:08
-
09:47