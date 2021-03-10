Штайнер рассказал, какие результаты «Хааса» будет считать удачными

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о задачах, которые будут стоять перед командой в сезоне 2022 года. Лучшим результатом «Хааса» является пятое место в Кубке конструкторов в 2018 году. Но с тех пор команда опустилась на последние места. Так, в 2019 и 2020 годах «Хаас» занимал девятое место в Кубке конструкторов. В новом сезоне за команду будут выступать россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

Ранее Штайнер сообщил, что «Хаас» не будет дорабатывать болид 2021 года, чтобы задействовать все силы на подготовку к сезону-2022.

«Я всегда очень аккуратен в задачах и планах на то или иное место. В спорте главное — борьба, мы должны конкурировать. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь, но нужно всегда стараться добиться максимума. В то же время глупо упрямиться и говорить, что я хочу занять то или иное место, ведь я не знаю, что делают другие команды. Но если нам удастся выйти на такой же уровень, как в 2018 году, я буду очень счастлив», — цитирует Штайнера Racefans.