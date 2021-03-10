Марко: перед началом сезона «Ред Булл» находится в более удачной позиции, чем раньше

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко посетовал на нехватку стабильности Алекса Албона в прошлом сезоне. По окончании сезона Албона в «Ред Булл» сменил Серхио Перес, он стал напарником Макса Ферстаппена.
«Нам нужны два сильных пилота с самого начала сезона. В конце прошлого сезона мы видели, что «Мерседес» не мог позволить себе приводить Боттаса на пит-стоп, так как уже не было уверенности, что он сможет удержать второе место в таблице. Нам нужно быть уверенными, что мы сможем использовать эту стратегию с самого начала сезона.
К сожалению, Алекс Албон был недостаточно стабилен. Поэтому мы поменяли пилота.
Конечно, «Мерседес» является фаворитом. Но, если сравнивать новый сезон с предыдущими, то сейчас мы находимся в более удачной позиции. У нас есть болид, который выигрывал гонки в прошлом сезоне», — цитирует Марко GPBlog.
- 10 марта 2021
-
15:16
-
14:02
-
13:02
-
12:08
-
10:51
-
10:26
-
09:17
-
00:58
- 9 марта 2021
-
23:47
-
22:18
-
20:52
-
19:32
-
18:59
-
17:51
-
15:28
-
14:41
-
13:20
-
13:10
-
12:02
-
11:39
-
10:13
-
09:24
- 8 марта 2021
-
23:59
-
23:45
-
23:34
-
20:49
-
20:02
-
18:13
-
17:42
-
16:49
-
15:06
-
13:41
-
13:15
-
12:11
-
11:20