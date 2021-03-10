Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко: перед началом сезона «Ред Булл» находится в более удачной позиции, чем раньше

Марко: перед началом сезона «Ред Булл» находится в более удачной позиции, чем раньше
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко посетовал на нехватку стабильности Алекса Албона в прошлом сезоне. По окончании сезона Албона в «Ред Булл» сменил Серхио Перес, он стал напарником Макса Ферстаппена.

«Нам нужны два сильных пилота с самого начала сезона. В конце прошлого сезона мы видели, что «Мерседес» не мог позволить себе приводить Боттаса на пит-стоп, так как уже не было уверенности, что он сможет удержать второе место в таблице. Нам нужно быть уверенными, что мы сможем использовать эту стратегию с самого начала сезона.

К сожалению, Алекс Албон был недостаточно стабилен. Поэтому мы поменяли пилота.

Конечно, «Мерседес» является фаворитом. Но, если сравнивать новый сезон с предыдущими, то сейчас мы находимся в более удачной позиции. У нас есть болид, который выигрывал гонки в прошлом сезоне», — цитирует Марко GPBlog.

Марко подтвердил, что «Ред Булл» ведёт переговоры с «Порше»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021