«Феррари» представила болид на новый сезон Формулы-1

«Феррари» провела презентацию болида SF-21 на сезон-2021 Формулы-1. В полном соответствии с предварительной информацией в ливрее машины присутствует красный цвет двух оттенков — более тёмный, как на Гран-при Тосканы — 2020, и более светлый. Также стоит отметить, что логотип Mission Winnow теперь стал зелёным.



Оправдались инсайды по изменению носа машины: структурно он не изменился, для этого потребовалось бы потратить жетон на развитие. При этом изменилась аэродинамика.

В новом сезоне боевыми пилотами «Феррари» будут Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший. Минувший сезон итальянская команда провалила, став лишь шестой в Кубке конструкторов. По окончании сезона команду покинул Себастьян Феттель, перебравшийся в «Астон Мартин».

Новый сезон в Формуле-1 стартует в последний уик-энд марта. Программу открывает Гран-при Бахрейна.