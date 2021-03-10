Главный моторист «Феррари» рассказал об изменениях в двигателе нового болида

Главный моторист «Феррари» Энрико Гуалтьери рассказал о новом двигателе. Ранее итальянская команда представила болид на новый сезон.

«В Маранелло огромные традиции моторостроения, но мы знаем, что прошлые успехи не гарантируют таких же результатов в будущем. Вместе с коллегами, отвечающими за шасси, мы серьёзно поработали над конфигурацией силового блока, пытаясь сделать общий проект максимально эффективным. Мы последовательно работали над двигателем внутреннего сгорания, стремясь повысить его тепловую эффективность. Также нам оказывал поддержку наш партнёр Shell, что позволило добиться преимущества примерно в одну десятую на круге.

Турбокомпрессор был переделан, чтобы соответствовать требованиям мотора, и одновременно мы планировали повысить эффективность использования выхлопных газов. Мы также работаем над гибридной системой, над электроникой, стремясь изменить все эти компоненты и оптимизировать их.

Мы приложили серьёзные усилия, но в то же время уже упорно работаем над силовым блоком для 2022 года. Он дебютирует в следующем году и станет ещё важнее, поскольку окажется с нами ещё на три сезона», — сказал Гуалтьери.