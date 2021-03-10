Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер и Сайнс обсудили новый болид «Феррари» и его ливрею

Леклер и Сайнс обсудили новый болид «Феррари» и его ливрею
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс обсудили новый болид команды SF21 и обновлённую ливрею автомобиля. Пресс-служба команды подготовила видеоролик, в котором монегаск и испанец обсуждают болид.

— Сайнс: Привет, ребята. Надеюсь, вам понравилась презентация. Шарль, что думаешь о машине?
— Леклер: Мне понравилась машина, нравится её цвет. Он выглядит чуть более тёмным, чем прежде, плюс ещё эта «тень» красного в задней части.
— Сайнс: А как тебе зелёный? Мы его не ожидали.
— Леклер: Это правда. Это изменение внесли в последний момент. Но я был сказал, что привыкаю.
— Сайнс: Да. Машина выглядит хорошо. Её сейчас готовят за нашими спинами в боксах, завтра мы должны проехать на ней первые круги. У каждого будет где-то по десять кругов, но по крайней мере мы получим первое представление. Ну а в пятницу начнётся серьёзная работа, тесты перед сезоном.

«Феррари» теперь немного зелёная! Фото болида, с которым легенда хочет выйти из кризиса
Серьёзная работа от «Скудерии»: обновлённый двигатель, заметные изменения в аэродинамике. Будет ли толк?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021