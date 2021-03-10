Леклер и Сайнс обсудили новый болид «Феррари» и его ливрею

Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс обсудили новый болид команды SF21 и обновлённую ливрею автомобиля. Пресс-служба команды подготовила видеоролик, в котором монегаск и испанец обсуждают болид.
— Сайнс: Привет, ребята. Надеюсь, вам понравилась презентация. Шарль, что думаешь о машине?
— Леклер: Мне понравилась машина, нравится её цвет. Он выглядит чуть более тёмным, чем прежде, плюс ещё эта «тень» красного в задней части.
— Сайнс: А как тебе зелёный? Мы его не ожидали.
— Леклер: Это правда. Это изменение внесли в последний момент. Но я был сказал, что привыкаю.
— Сайнс: Да. Машина выглядит хорошо. Её сейчас готовят за нашими спинами в боксах, завтра мы должны проехать на ней первые круги. У каждого будет где-то по десять кругов, но по крайней мере мы получим первое представление. Ну а в пятницу начнётся серьёзная работа, тесты перед сезоном.
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