В «Феррари» раскрыли главные обновления в новой машине

Директор «Феррари» по шасси Энрико Кардиле рассказал, как велась работа над новым болидом «Скудерии» SF21.
«Когда мы приступили к проекту SF21, то нужно было сразу выбрать, какой части машины мы уделим наибольшее внимание и внесём радикальные изменения. Мы выбрали заднюю часть, создав новую коробку передач и новую подвеску. Это вкупе с работой наших коллег-мотористов позволило создать намного более узкий зад по сравнению с SF1000. Мы также поработали над системой охлаждения, увеличив роль центрального радиатора и создав более «нисходящую» форму кузова.
Аэродинамика стала одной из областей, на которую повлияли изменения в правилах, направленные на уменьшение вертикальной прижимной силы, чтобы беречь шины. Поэтому, когда мы начали работать над аэродинамикой, то поставили перед собой две цели: с одной стороны, найти больше прижимной силы, чем потеряем из-за новых правил, с другой — уменьшить лобовое сопротивление.
Изменения передней части машины были менее радикальными — из-за правил. Мы разработали новое переднее антикрыло, которое работает совместно с по-новому сконструированным носом. Но шасси и передняя подвеска такие же, как на SF1000», — приводит слова Кардиле пресс-служба «Феррари».
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