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В «Феррари» рассказали, как складываются отношения Леклера и Сайнса

В «Феррари» рассказали, как складываются отношения Леклера и Сайнса
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекис рассказал, как складываются взаимоотношения Шарля Леклера и его нового партнёра по команде — испанца Карлоса Сайнса, перешедшего из «Макларена». Сайнс сменил в команде четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который в сезоне-2021 будет выступать за «Астон Мартин».

«От двух наших гонщиков исходит немало позитивной энергии. Карлос провёл много времени на базе и очень быстро интегрировался в команду. Что же до Шарля, то он и так уже был как у себя дома. Он знает, чего хочет, осознаёт собственную роль в команде — и внутри болида, и вне его.

В ходе зимы мы наблюдали, что парни очень хорошо ладят друг с другом, и это исключительно хорошо для всей команды», — приводит слова Мекиса пресс-служба «Феррари».

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