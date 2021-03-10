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Шварцман завершил тесты Формулы-2 в Бахрейне на четвёртом месте

Шварцман завершил тесты Формулы-2 в Бахрейне на четвёртом месте
Авто / Младшие серии 0
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На автодроме «Сахир» в Бахрейне завершились трёхдневные тесты Формулы-2. По итогам второй половины заключительного дня испытаний лучшее время показал Ральф Бошунг из команды «Кампос». Второе время осталось за его напарником Джанлукой Петекофом. Третьим стал представитель команды «ДАМС» Рой Ниссани.

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман по итогам послеобеденной сессии показал четвёртый результат. Его напарник Оскар Пиастри стал шестым.

Тесты Формулы-2. Бахрейн. Третий день. Дневная сессия
1. Ральф Бошунг («Кампос») — 1.44,905
2. Джанлука Петекоф («Кампос») — +0,632
3. Рой Ниссани («ДАМС») — +1,199
4. Роберт Шварцман («Према») — +2,241
5. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — +2,402
6. Оскар Пиастри («Према») — +2,421.

В утренней сессии среды Шварцман стал шестым, его напарник Пиастри — девятым. По итогам второго дня тестов россиянин также был шестым, Пиастри — десятым. В первый день Шварцман стал 17-м, а Пиастри — десятым.

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