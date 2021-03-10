Шварцман рассказал, с какими сложностями столкнулся на тестах Формулы-2

Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2 в составе «Према», подвёл итоги тестов серии, завершившихся в Бахрейне.
«Тесты прошли неплохо. Квалификационный темп был весьма неплох, у нас есть потенциал, и нам нужно прибавить в некоторых областях. В целом я остался доволен результатами симуляции гонки, хотя работать с новыми жёсткими шинами сложнее, чем со старыми. У них меньше сцепления с дорогой, и стало гораздо сложнее контролировать износ.
В любом случае нам удалось приблизиться к лимитам, собрать всё воедино. Мы знаем, над чем нужно работать. Я с нетерпением жду сезона. Я выйду на старт со свежей головой, позитивной энергией и попытаюсь быть на высоте с самого начала», — приводит слова Роберта Шварцмана пресс-служба «Према».
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