В «Хаасе» впервые запустили мотор на машине 2021 года

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала в своих социальных сетях небольшой ролик с первым запуском двигателя на болиде 2021 года.

Если у вас не отображается видеозапись, то она доступна в «твиттере» команды «Хаас».

Напомним, ранее «Хаас» опубликовал расписание предсезонных тестов, которые стартуют в Бахрейне. Во время утренней сессии 12 марта за рулём болида окажется немецкий пилот Мик Шумахер. Россиянин Никита Мазепин сменит его за рулём во второй части дня.



Далее пилоты продолжат работать по полдня 13 и 14 марта.



В новом сезоне ливрея «Хааса» будет окрашена в цвета российского флага. Титульным спонсором команды будет компания «Уралкалий». При этом Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.