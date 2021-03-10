Леклер рассказал о своём подходе к внутрикомандной борьбе с Сайнсом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от совместной работы с Карлосом Сайнсом.



«Думаю, нам с Карлосом нужно найти компромисс. Он хочет победить меня, я хочу победить его. Но нам нужно поддерживать команду. Когда мы будем бороться между собой, мы будем осторожны, чтобы добиться лучшего для команды.



Каждый раз, когда мы покидаем болид, мы должны работать вместе, чтобы добиться прогресса. И нам стоит руководствоваться этим принципом на трассе. Это тонкая грань, которую нам нужно найти как напарникам. Нам нужно будет поступать в этом вопросе максимально мудро», — приводит слова Шарля Леклера Crash.

Напомним, Сайнс заменил в составе команды четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.