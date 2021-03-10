Сайнс: не вижу причин, по которым у меня могут возникнуть проблемы с Леклером
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от совместной работы с Шарлем Леклером.
«Думаю, что мы оба будем стараться изо всех сил, чтобы убедиться в прогрессе команды. Мы на верном пути, у нас всё хорошо, выстроили неплохие отношения. Как говорил Шарль, мы проводили много времени здесь, в Маранелло, в январе и феврале, так что я воодушевлён нашими взаимоотношениями и тем, как мы можем вместе помогать команде прогрессировать.
Лично у меня никогда не было проблем с товарищами по команде, так что я не знаю, почему должно возникнуть что-то подобное с Шарлем», — приводит слова Карлоса Сайнса Crash.
Напомним, Сайнс заменил в составе команды четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
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