Сайнс: не вижу причин, по которым у меня могут возникнуть проблемы с Леклером

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от совместной работы с Шарлем Леклером.



«Думаю, что мы оба будем стараться изо всех сил, чтобы убедиться в прогрессе команды. Мы на верном пути, у нас всё хорошо, выстроили неплохие отношения. Как говорил Шарль, мы проводили много времени здесь, в Маранелло, в январе и феврале, так что я воодушевлён нашими взаимоотношениями и тем, как мы можем вместе помогать команде прогрессировать.



Лично у меня никогда не было проблем с товарищами по команде, так что я не знаю, почему должно возникнуть что-то подобное с Шарлем», — приводит слова Карлоса Сайнса Crash.



Напомним, Сайнс заменил в составе команды четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.