Доменикали высказался о преклонении колена и действиях Формулы-1 по борьбе с расизмом

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением об акциях, которые направлены на борьбу с расизмом. В прошлом сезоне многие пилоты Формулы-1 перед гонками вставали на одно колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Но пока решение об антирасистских действиях гонщиков в новом сезоне ещё не принято.
«Стоять ли на коленях, стоять на ногах, всё это имеет разное значение в различных частях света. Важно, чтобы все жесты были уважительными и понятными каждому. Также необходимо, чтобы они подкреплялись соответствующими действиями.
Я хочу обсудить вопрос преклонения колена с пилотами. Мы не хотим зацикливаться на каком-то одном жесте. У нас есть большая платформа, но мы не хотим политизировать её. Нам бы хотелось показать ценности, которые важны для мира и Формулы-1.
Также хотелось бы ввести стипендию для людей, которые не могут позволить себе учиться, чтобы попасть в Формулу-1. Нужны доступные гранты, чтобы привлечь больше женщин на руководящие позиции», — цитирует Доменикали Daily Mail.
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