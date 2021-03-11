Дебютный спринт в Ф-1 состоится в Сильверстоуне, за гонку будут начисляться очки

«Сильверстоун» был выбран в качестве места проведения дебютной спринтерской гонки. Об этом рассказал глава Формулы-1 Стефано Доменикали. В новом сезоне спринтерские гонки будут проведены на трёх этапах Формулы-1.
Таким образом, первый в истории спринт состоится 17 июля. Ожидается, что на трибунах соберутся более 100 тыс. болельщиков.
«Мы завершаем работу над деталями. Конечно, мы не хотим уменьшать престиж Гран-при. Гонка останется главным событием уик-энда. Но в пятницу состоится квалификация, в субботу – квалификационный спринт. С его помощью мы сможем получить важную гонку за день до Гран-при. Она будет длиться примерно 1,5 часа. Празднований на подиуме не будет, это останется на воскресенье. Но мы будем начислять очки, ещё предстоит решить, сколько баллов будет разыгрываться. Но я могу сказать, что «Сильверстоун» примет гонку», — цитирует Доменикали Daily Mail.
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