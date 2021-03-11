Феттель показал новый шлем в традиционной расцветке

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель будет использовать новый шлем в традиционной расцветке. Фото немца со шлемом показала студия дизайна Jens Munser Designs.

Ожидается, что этот шлем белого цвета с немецким триколором Феттель будет использовать в новом сезоне. Ранее он во время съёмочного дня в Сильверстоуне был в шлеме розового цвета.

Феттель перешёл в «Астон Мартин» (ранее — «Форс Индия») по окончании прошлого сезона. Немецкий пилот ранее выступал за «Феррари», но покинул команду. В «Астон Мартин» напарником Феттеля будет Лэнс Стролл, сын владельца команды Лоуренса Стролла.

Новый сезон в Формуле-1 стартует в последний уик-энд марта. Чемпионат откроет Гран-при Бахрейна, там же проходят предсезонные тесты.