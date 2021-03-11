Феттель показал новый шлем в традиционной расцветке
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель будет использовать новый шлем в традиционной расцветке. Фото немца со шлемом показала студия дизайна Jens Munser Designs.
Ожидается, что этот шлем белого цвета с немецким триколором Феттель будет использовать в новом сезоне. Ранее он во время съёмочного дня в Сильверстоуне был в шлеме розового цвета.
Феттель перешёл в «Астон Мартин» (ранее — «Форс Индия») по окончании прошлого сезона. Немецкий пилот ранее выступал за «Феррари», но покинул команду. В «Астон Мартин» напарником Феттеля будет Лэнс Стролл, сын владельца команды Лоуренса Стролла.
Новый сезон в Формуле-1 стартует в последний уик-энд марта. Чемпионат откроет Гран-при Бахрейна, там же проходят предсезонные тесты.
Клин: если Феттель не сдержит Стролла, его карьера в Формуле-1 может быстро закончиться
Рекомендуем вам
- 11 марта 2021
-
11:53
-
10:52
-
09:53
-
01:02
- 10 марта 2021
-
23:49
-
22:57
-
21:47
-
21:01
-
19:52
-
18:42
-
17:44
-
17:26
-
17:21
-
16:53
-
16:29
-
16:03
-
15:16
-
14:02
-
13:02
-
12:08
-
10:51
-
10:26
-
09:17
-
00:58
- 9 марта 2021
-
23:47
-
22:18
-
20:52
-
19:32
-
18:59
-
17:51
-
15:28
-
14:41
-
13:20
-
13:10
-
12:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам