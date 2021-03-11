Никита Мазепин проехал первые круги за рулём «Хааса»

Пресс-служба «Хааса» выложила первое видео с шейкдауна. За руль болида VF-21 сел российский гонщик Никита Мазепин. Американская команда начала обкатку машины на новый сезон.

«Первые круги на VF-21 в день шейкдауна», — говорится в «инстаграме» «Хааса».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Хааса».

Ранее «Хаас» опубликовал расписание предсезонных тестов, которые стартуют в Бахрейне. Во время утренней сессии 12 марта за рулём болида окажется немецкий пилот Мик Шумахер. Мазепин сменит его за рулём во второй части дня.

Далее пилоты продолжат работать по полдня 13 и 14 марта.

В новом сезоне ливрея «Хааса» будет окрашена в цвета российского флага. Титульным спонсором команды будет компания «Уралкалий». При этом Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.