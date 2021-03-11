«Хаас» показал первое живое фото нового болида

Пресс-служба «Хааса» опубликовала первое фото нового болида VF-21, проходящего обкатку на трассе. За рулём болида находится российский пилот американской команды Никита Мазепин.

«Ох, как мы скучали по этому виду!» — говорится в «твиттере» «Хааса».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Хааса».

Ранее «Хаас» опубликовал расписание предсезонных тестов, которые стартуют в Бахрейне. Во время утренней сессии 12 марта за рулём болида окажется немецкий пилот Мик Шумахер. Мазепин сменит его за рулём во второй части дня.

Далее пилоты продолжат работать по полдня 13 и 14 марта.

В новом сезоне ливрея «Хааса» будет окрашена в цвета российского флага. Титульным спонсором команды будет компания «Уралкалий». При этом Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.