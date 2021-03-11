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Марко оценил перспективы Шумахера, Феттеля, Алонсо и Риккардо в новом сезоне

Марко оценил перспективы Шумахера, Феттеля, Алонсо и Риккардо в новом сезоне
Авто / Формула-1 0
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Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о перспективах некоторых пилотов других команд в новом сезоне.

«Мику Шумахеру будет очень сложно набрать очки. У него будет новый напарник, с которым он не знаком. Думаю, что год будет непростым.

Себастьяну Феттелю нужна поддержка команды, чувство безопасности. Он не получал этого в «Феррари» в последние годы. Он был не тем Себом, к которому мы привыкли.

Фернандо Алонсо — выдающийся талант. Он очень амбициозен и сосредоточен. Алонсо является самым опытным человеком в команде с большим отрывом, и это будет интересная комбинация. Я также рассчитываю, что успехов добьётся Даниэль Риккардо, «Макларен» здорово прибавил. Но, как мне кажется, они пока не смогут подняться на вершину», — цитирует Марко GPBlog.

Марко: перед началом сезона «Ред Булл» находится в более удачной позиции, чем раньше
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