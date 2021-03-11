Мазепин поделился первыми впечатлениями от болида «Хааса»
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин опубликовал первую фотографию в кокпите нового болида команды.
«Запах салона нового автомобиля всегда прекрасен. Новые друзья на века. Погнали!», — написал в своём «инстаграме» Никита Мазепин.
Ранее «Хаас» опубликовал расписание предсезонных тестов, которые стартуют в Бахрейне. Во время утренней сессии 12 марта за рулём болида окажется немецкий пилот Мик Шумахер. Мазепин сменит его за рулём во второй части дня.
Далее пилоты продолжат работать по полдня 13 и 14 марта.
В новом сезоне ливрея «Хааса» будет окрашена в цвета российского флага. Титульным спонсором команды будет компания «Уралкалий». При этом Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.
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