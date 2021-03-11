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Норрис и Стролл показали свои шлемы на сезон-2021 Формулы-1

Норрис и Стролл показали свои шлемы на сезон-2021 Формулы-1
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис оказал новый шлем, который планирует использовать в сезоне-2021. Шлем выполнен в чёрном цвете с ипользованием жёлтых вставок.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Ландо Норриса.

Ранее в «Макларене» рассказали, что в течение трёх тестовых дней на трассе будут работать оба пилота. Но точного расписания пока нет. Известно лишь, что 12 марта в первой половине дня за руль сядет Даниэль Риккардо, а после его заменит Ландо Норрис.

Показал новый дизайн шлема и канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Новый шлем Стролла выполнен в зелёных цветах команды.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Астон Мартин».

Ранее стало известно, что в британском коллективе тесты будут разделены в каждый из трёх дней. 12 марта утром работу начнёт Себастьян Феттель, после обеда его сменит Лэнс Стролл. Тот же формат работы будет использован и в субботу, 13 марта. 14 марта утром будет работать Стролл, а после обеда его сменит Феттель.

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