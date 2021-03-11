Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба Формулы-1. В преддверии тестов в Бахрейне, которые стартуют завтра, 12 марта, ПЦР-тест Фредерика Вассёра показал положительный результат. Согласно протоколам, установленным французскими властями, он немедленно самоизолировался у себя дома. Второй тест показал отрицательный результат, однако в целях предосторожности Вассёру необходимо соблюдать меры безопасности.



Вассёр не поедет в Бахрейн и останется на самоизоляции на протяжении следующих семи дней.



Ограничения не коснулись других членов команды «Альфа Ромео».

Как сообщает пресс-служба «Альфа Ромео», Вассёр чувствует себя хорошо и будет работать с командой удалённо.

Ранее в «Альфа Ромео» сообщили график работы пилотов на тестах — в итальянской команде приняли решение поделить первый день между гонщиками, а два оставшихся дня пилоты будут работать полный тестовый день — Кими Райкконен будет пилотировать болид утром 12 марта и весь день 14 марта, а Антонио Джовинацци — после обеда 12 марта и полный день 13 марта.



Расписание предсезонных тестов «Альфа Ромео» в Бахрейне:



12 марта, пятница. Утро — Райкконен, день — Джовинацци;

13 марта, суббота. Антонио Джовинацци;

14 марта, воскресенье. Кими Райкконен.