Доменикали: Формула-1 не стыдится этапа в Саудовской Аравии

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о критике, которая звучит в адрес боссов чемпионата из-за решения проводить один из этапов чемпионата мира в Саудовской Аравии. По словам функционера, в Ф-1 не стесняются этой инициативы.

«Формула-1 не стыдится по этому поводу. Наш чемпионат продвигает собственные ценности в разных уголках планеты. Спорт помогает ускорять этот процесс и ставит важные вопросы в центр внимания. Мы можем помочь и ведём переговоры с представителями Саудовской Аравии.

Хочу, чтобы треть этапов чемпионата проводилась в Европе и мы могли развиваться глобально. Мне бы хотелось видеть две гонки в США, также ведутся переговоры с ЮАР, возможно ещё две гонки появятся в Азии, рассматривается вариант с Южной Кореей", — приводит слова Доменикали Nextgen-Auto.



Напомним, правозащитники выступают против проведения этапа чемпионата мира Ф-1 в Саудовской Аравии.