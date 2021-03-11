Доменикали: Формула-1 не стыдится этапа в Саудовской Аравии

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о критике, которая звучит в адрес боссов чемпионата из-за решения проводить один из этапов чемпионата мира в Саудовской Аравии. По словам функционера, в Ф-1 не стесняются этой инициативы.
«Формула-1 не стыдится по этому поводу. Наш чемпионат продвигает собственные ценности в разных уголках планеты. Спорт помогает ускорять этот процесс и ставит важные вопросы в центр внимания. Мы можем помочь и ведём переговоры с представителями Саудовской Аравии.
Хочу, чтобы треть этапов чемпионата проводилась в Европе и мы могли развиваться глобально. Мне бы хотелось видеть две гонки в США, также ведутся переговоры с ЮАР, возможно ещё две гонки появятся в Азии, рассматривается вариант с Южной Кореей", — приводит слова Доменикали Nextgen-Auto.
Напомним, правозащитники выступают против проведения этапа чемпионата мира Ф-1 в Саудовской Аравии.
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