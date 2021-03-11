Алексей Попов высказался о съёмочном дне «Хааса» с Никитой Мазепиным

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал работу пилота «Хааса» Никиты Мазепина во время съёмочного дня.
«И всё-таки она вертится. Очень переживали все в «Хаасе». Обкатка, съёмочный день. Никита Мазепин выводит болид на трассу. Конечно, для «Хааса» это не первый сезон, даже для самого Никиты это не первый опыт работы с машиной Формулы-1, он уже много лет тестирует разные болиды. Но всё-таки одно дело — быть в других командах, а другое — знать, что это та машина, в которой ты завтра будешь участвовать в настоящих тестах, а потом и в дебютном сезоне.
Машину завели. Все были довольны. Волнительный момент. Машина ожила и выехала на трассу. Первые километры есть. Завтра начинаются тесты», — сказал Попов на своём канале в YouTube.
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