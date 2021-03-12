Доменикали — о Мазепине: прежде чем что-то делать, нужно думать не два раза, а сто раз

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о ситуации, сложившейся вокруг новобранца Формулы-1, пилота «Хааса» Никиты Мазепина. Напомним, что несколько месяцев назад его обвинили в харрасменте из-за короткого видео в «Инстаграме», которое позже было удалено. После этого общественность подняла волну возмущения и требовала отстранить россиянина.

«Мазепин будет выступать в Формуле-1. Его поступок был неприемлемым, но он принёс официальные извинения за такое поведение. Важно понимать, что если ты пилот Формулы-1, то являешься послом невероятной платформы. Это большая ответственность.

Прежде чем что-то делать, нужно думать не два раза, а сто раз. Это даст нам возможность говорить о том, что пилоты разделяют наши ценности. Думаю, Мазепин понял это. Теперь ему пришло время действовать и показать, что он усвоил урок", — приводит слова функционера Speedweek.