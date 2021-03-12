«Хаас» официально представил болид на новый сезон

Пресс-служба «Хааса» опубликовала новое видео. На нём пилоты команды Никита Мазепин и Мик Шумахер снимают покрывало с нового болида VF-21.

Фото: Haas F1 Team

«VF-21 официально представлен», — говорится в «твиттере» «Хааса».

Запись можно посмотреть в «твиттере» американской команды.

Новинка уже дебютировала на трассе в Бахрейне накануне, когда у «Хааса» был съёмочный день. Ранее американский коллектив отдельно представил новую ливрею, в соответствии с которой машина окрашена в цвета российского флага. Титульным спонсором команды будет компания «Уралкалий». При этом Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.



В первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне во время утренней сессии 12 марта за рулём болида окажется Мик Шумахер. Мазепин сменит его за рулём во второй части дня. Далее пилоты продолжат работать по полдня 13 и 14 марта.