«Мерседес» показал необычное днище машины, которое скрывал до тестов Формулы-1

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала новую запись в своём «твиттере». Команда показала фотографию болида на новый сезон, на которой видно необычное днище машины. Ранее его «Мерседес» не показывал.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Мерседеса».

Как видно на фото, днище получило специфические волнообразные края. В социальных сетях необычное днище уже прозвали «змеиным».

Ранее технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон признался, что команда не хочет показывать все изменения, внесённые в болид. Он говорил, что команда на края днища поставила некоторые аэродинамические детали, которые «Мерседес» пока хотел бы скрыть от конкурентов.



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