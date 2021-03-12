«Мерседес» показал необычное днище машины, которое скрывал до тестов Формулы-1
Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала новую запись в своём «твиттере». Команда показала фотографию болида на новый сезон, на которой видно необычное днище машины. Ранее его «Мерседес» не показывал.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Мерседеса».
Как видно на фото, днище получило специфические волнообразные края. В социальных сетях необычное днище уже прозвали «змеиным».
Ранее технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон признался, что команда не хочет показывать все изменения, внесённые в болид. Он говорил, что команда на края днища поставила некоторые аэродинамические детали, которые «Мерседес» пока хотел бы скрыть от конкурентов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
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