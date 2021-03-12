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Титульный спонсор «Феррари» объяснил резонансную смену цвета логотипа на болиде

Титульный спонсор «Феррари» объяснил резонансную смену цвета логотипа на болиде
Авто / Формула-1 0
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Mission Winnow, титульный спонсор «Феррари», объяснила, почему на болиде «Скудерии» изменился логотип компании. Во время презентации машины на новый сезон удивление вызвал зелёный логотип фирмы, занимающейся продажей табачной продукции. Ранее логотип был выполнен в белых и чёрных цветах.

«С самого начала Mission Winnow экспериментировала с айдентикой. Как зелёный экран символизирует фильмы, зелёная стрела показывает возможность для открытия новых горизонтов.

Вне зависимости от существующих мнений о цвете, появление споров и диалогов — именно то, чего мы хотим в Mission Winnow. Мы всегда выступали за то, чтобы люди высказывали мнения о компании и трансформации, через которую мы проходим.

Если говорить более широко, Mission Winnow продвигает позитивные изменения и открытые обсуждения роли науки, технологии и инноваций, которые должны помочь решить важнейшие вопросы общества», — цитирует представителя компании Томмазо Ди Джованни RaceFans.

«Феррари» представила болид на новый сезон Формулы-1
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