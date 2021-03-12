Феттель показал новый розовый шлем

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель начал сотрудничать с партнёром команды BWT. В новом сезоне Феттель будет выступать в новом розовом шлеме BWT.
Фото: «Астон Мартин»
Команда использует фирменный розовый шлем с сезона 2017 года. Было решено, что в новом сезоне традиционные цвета меняться не будут. На задней части шлема Себастьяна нанесён слоган: «Меняй мир, глоток за глотком». Он направлен на подчёркивание значимости сокращения транспортировки бутылок и уменьшения выбросов углекислого газа, а также отказа от использования пластиковых бутылок.
«Будущее важно для всех нас. Мы должны приложить все усилия, чтобы защитить планету для детей и молодёжи. Мы все несём ответственность. Если объединим усилия, сможем изменить мир. Будучи пилотом Формулы-1, я думаю, что поступаю правильно, говоря о таких вещах. Я рад, что обрёл партнёра в лице BWT, который разделяет мои принципы», — цитирует Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
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