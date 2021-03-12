Риккардо — лучший с утра в первый день тестов Ф-1 в Бахрейне, Леклер вызвал красный флаг

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо показал быстрейший результат в утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. В 42 тысячных от австралийца уместились ещё два пилота — Пьер Гасли и Макс Ферстаппен.



Всего шесть кругов проехал Валттери Боттас, на «Мерседесе» которого меняли коробку передач. По аналогичной причине лишь 15 кругов проехал новичок «Хааса» Мик Шумахер.



Пилот «Феррари» Шарль Леклер вызвал единственный красный флаг: ему пришлось остановить болид на обочине из-за перебоев в работе силовой установки. Это произошло незадолго до окончания сессии.



Формула-1. Тесты. Бахрейн. Первый день. Утренняя сессия



1. Даниэль Риккардо (McLaren) — 1:32.203, 45 кругов («медиум»)

2. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — +0.028, 74 («медиум»)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +0.042, 60 («хард»)

4. Эстебан Окон (Alpine) — +0.756, 55 («медиум»)

5. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +1.039, 59 («медиум»)

6. Кими Райкконен (Alfa Romeo) — +1.117, 63 («медиум»)

7. Себастьян Феттель (Aston Martin) — +1.539, 51 («хард»)

8. Рой Ниссани (Williams) — +2.586, 39 («медиум»)

9. Мик Шумахер (Haas) — +3.924, 15 («хард»)

10. Валттери Боттас (Mercedes) — +4.647, 6 («хард»).