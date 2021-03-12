Марко объяснил, почему «Ред Булл» заменил Албона на Переса

Консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о причинах, по которым команда решила сменить Алекса Албона. В новом сезоне боевым пилотом «Ред Булл» будет Серхио Перес, а Албон был переведён на роль резервиста.

«Несмотря на всю нашу работу с Алексом Албоном, мы не смогли добиться стабильности, он стал нервничать и, к примеру, сильно изнашивал шины.

С Пересом мы начали вести переговоры уже в Бахрейне во время длинного перерыва между двумя гонками. Тогда все жили в одном месте, поэтому заметить это было сложно. Затем мы быстро подписали соглашение.

Перес выступает в Формуле-1 уже 10 лет. Он пережил взлёты и падения, он понимает, что ему выпала отличная возможность», — цитирует Марко Speedweek.