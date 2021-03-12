«Мы не российская команда». Штайнер прокомментировал спорную ливрею «Хааса»

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал ситуацию со спорной ливреей нового автомобиля американцев VF-21. Она основана на цветах российского флага — при том, что пилоту команды Никите Мазепину, как и другим российским спортсменам, запрещено использовать изображение флага.



«У нас есть чёткое понимание, каковы правила касательно нашей ливреи. У спортсмена не может быть флага на машине и на его обмундировании. Мы напрямую не общаемся с ВАДА, это происходит через ФИА. Общение продолжается. Думаю, Формула-1 немного отличается от других видов спорта — мы не спортсмены, мы команда, и мы не российская команда. Спорту нужно, чтобы всё было сделано правильно. Но я не думаю, что это серьёзная история», — написал Штайнер в своей колонке для The Race.