«Мы не российская команда». Штайнер прокомментировал спорную ливрею «Хааса»

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал ситуацию со спорной ливреей нового автомобиля американцев VF-21. Она основана на цветах российского флага — при том, что пилоту команды Никите Мазепину, как и другим российским спортсменам, запрещено использовать изображение флага.
«У нас есть чёткое понимание, каковы правила касательно нашей ливреи. У спортсмена не может быть флага на машине и на его обмундировании. Мы напрямую не общаемся с ВАДА, это происходит через ФИА. Общение продолжается. Думаю, Формула-1 немного отличается от других видов спорта — мы не спортсмены, мы команда, и мы не российская команда. Спорту нужно, чтобы всё было сделано правильно. Но я не думаю, что это серьёзная история», — написал Штайнер в своей колонке для The Race.
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