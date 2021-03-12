Брандл назвал номер Шумахера уродливым. Под ним в НХЛ играет Радулов

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл не был впечатлён номером гонщика «Хааса» Мика Шумахера. Он будет выступать в Формуле-1 под 47-м номером. Брандл назвал его уродливым.

«Мику Шумахеру пришлось выбрать уродливый номер, все лучшие номера уже были заняты. 47 не напоминает номер Формулы-1», — цитирует Брандла PlanetF1.

Ранее сам Шумахер признавался, что хотел взять другой номер. Так, его первым выбором были 4 и 7, но они были заняты. Тогда Мик решил объединить номера, после чего получилось 47.

Примечательно, что под 47-м номером в НХЛ выступает российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов. Также 47-й номер в НБА был у российского баскетболиста Андрея Кириленко, который сейчас является главой Федерации баскетбола России.