Перес и Сайнс стали первыми пилотами, вакцинировавшимися в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес и гонщик «Феррари» Карлос Сайнс вакцинировались от коронавируса в Бахрейне, где стартовали предсезонные тесты Формулы-1. Они стали первыми гонщиками Формулы-1, которые решили вакцинироваться в Бахрейне. Ранее стало известно, что власти Бахрейна предложили всем сотрудникам Формулы-1 и пилотам вакцинироваться с помощью средства Pfeizer. Но, по данным СМИ, предложение большинство команд и сотрудников отклонили. В то же время в «Феррари» решили воспользоваться этой возможностью.

«Нам предложили этот вариант, я решил воспользоваться. Я не знаю, когда смогу вакцинироваться в Мексике. Со стороны властей Бахрейна было очень любезно предложить нам вакцину», — цитирует Переса Crash.

«Да, я поступил таким же образом, как и Чеко. Вакцинировался. Это была великолепная возможность, благодарю власти Бахрейна. Я рад», — добавил Сайнс.