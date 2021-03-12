Перес и Сайнс стали первыми пилотами, вакцинировавшимися в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес и гонщик «Феррари» Карлос Сайнс вакцинировались от коронавируса в Бахрейне, где стартовали предсезонные тесты Формулы-1. Они стали первыми гонщиками Формулы-1, которые решили вакцинироваться в Бахрейне. Ранее стало известно, что власти Бахрейна предложили всем сотрудникам Формулы-1 и пилотам вакцинироваться с помощью средства Pfeizer. Но, по данным СМИ, предложение большинство команд и сотрудников отклонили. В то же время в «Феррари» решили воспользоваться этой возможностью.
«Нам предложили этот вариант, я решил воспользоваться. Я не знаю, когда смогу вакцинироваться в Мексике. Со стороны властей Бахрейна было очень любезно предложить нам вакцину», — цитирует Переса Crash.
«Да, я поступил таким же образом, как и Чеко. Вакцинировался. Это была великолепная возможность, благодарю власти Бахрейна. Я рад», — добавил Сайнс.
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