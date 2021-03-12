Алонсо придётся перенести ещё одну операцию на челюсти

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о своём состоянии после ДТП, в которое он попал во время велосипедной тренировки. Также испанец поведал, что по окончании сезона-2021 ему понадобится ещё одна операция на челюсти, которая была сломана во время ДТП.



«Я в порядке, готов сесть за руль. Честно, не жду никаких проблем. Тренировался три или две недели, всё абсолютно нормально. В понедельник и вторник работал на симуляторе. Так что подготовка сильно не пострадала. Я лишь пропустил пару рекламных дней, чему отчасти даже рад! Но вчера я за всё отыгрался, это был напряжённый день в плане маркетинговых активностей.



Чувствую себя хорошо. В профессиональном плане, в вопросах пилотажа я готов на сто процентов. В личном плане мне придётся извлечь две титановые пластины, которые сейчас на верхней челюсти. Думаю, их извлекут в конце сезона. Но на мою профессиональную жизнь это не влияет», — приводит слова Алонсо The Race.