Марк Жене: двигатель «Феррари» отыграл большую часть прошлогоднего отставания

Многолетний тест-пилот «Феррари» Марк Жене заявил, что в 2021 году двигатель итальянской команды намного мощнее, по сравнению с прошлым сезоном. По словам испанца, большая часть отставания отыграна.

«Я пробыл в «Феррари» 17 лет и никогда прежде не видел более слабого сезона, чем минувший. Не знаю, сколько лошадиных сил мы отыграли, но имею представление. Не думаю, что нам удалось отыграть всю потерянную мощность после 2019 года, но большая часть отыграна. Сам болид стал эволюцией машины 2020 года, но мотор полностью новый.

В 2020 году у «Феррари» был худший мотор среди всех, в 2021 — он один из лучших, не знаю, так ли он хорош, как и у «Мерседеса», но двигатель очень хорош.



Нам будет по силам завершить сезон на третьем месте в Кубке конструкторов и стабильно попадать на подиум», — приводит слова Жене GrandPX.news.