Ферстаппен — лучший по итогам первого дня тестов Ф-1, Мазепин опередил Шумахера

На автодроме «Сахир» завершился первый день официальных предсезонных тестов Формулы-1. По его итогам лучшее время показал лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе время у гонщика «Макларена» Ландо Норриса, топ-3 замкнул Эстебан Окон на «Альпин».

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» замкнул топ-10, его напарник Валттери Боттас во время утренней сессии из-за проблем с болидом проехал только шесть кругов и замкнул протокол.

Никита Мазепин из «Хааса» стал 15-м, россиянин опередил напарника по команде Мика Шумахера. Немец показал 16-й результат. Из-за технических проблем Шумахер-младший проехал только 15 кругов.

Формула-1. Тесты. Бахрейн. Первый день

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,674 — 139 кругов («софт»)

2. Ландо Норрис («Макларен») — +0,215 — 46 («медиум»)

3. Эстебан Окон («Альпин») — +0,472 — 129 («софт»)

4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +1,108 — 46 («прото»)

5. Карлос Сайнс («Феррари») — +1,245 — 57 («медиум»)

6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,271 — 68 («медиум»)

7. Даниэль Риккардо («Макларен») — +1,529 — 45 («хард»)

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,557 — 74 («медиум»)

9. Юки Цунода («Альфа Таури») — +2,053 — 37 («хард»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +2,238 — 42 («хард»)

11. Шарль Леклер («Феррари») — +2,568 — 59 («медиум»)

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,646 — 63 («медиум»)

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — +3,068 — 51 («прото»)

14. Рой Ниссани («Уильямс») — +4,115 — 83 («медиум»)

15. Никита Мазепин («Хаас») — +4,124 — 70 («медиум»)

16. Мик Шумахер («Хаас») — +5,453 — 15 («хард»)

17. Валттери Боттас («Мерседес») — +6,176 — 6 («хард»).