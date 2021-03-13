Цунода прокомментировал первый в карьере официальный день тестов в Ф-1

Новобранец Формулы-1, пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился впечатлениями от первого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, рассказав о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться.
«Было здорово получить первый полноценный опыт работы на тестах Формулы-1 в качестве боевого пилота «Альфа Таури». Очевидно, что на данном этапе для меня ключевой момент — количество пройденных кругов и сбор информации. Как новичок, я хочу выжать максимум из тех трёх дней, что у нас есть, чтобы изучить как можно больше перед первой гонкой.
К сожалению, сессия получилась непростой. Погода была плохая. Песок и ветер делали условия сложными, а после команда обнаружила проблемы с топливной системой. Это значило, что мне нужно было возвращаться в боксы. Сейчас команда изучает проблему», — приводит слова японского пилота пресс-служба «Альфа Таури».
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