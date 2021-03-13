«Хаас» получит новинки перед Гран-при Бахрейна

Болид «Хааса» получит важные новинки непосредственно перед стартом сезона. Об этом Auto Motor und Sport сообщил руководитель американской команды Гюнтер Штайнер. По словам функционера, у «Хааса» появится новое переднее антикрыло и кожух двигателя.

Напомним, в ходе межсезонья в «Хаасе» признавались, что не намерены развивать новый болид на протяжении года. Ожидается, что в 2021 году американская команда будет одним из главных аутсайдеров чемпионата.

Вчера, 12 марта, по итогам первого дня официальных предсезонных тестов пилоты команды показали едва ли не худшие результаты. Никита Мазепин по итогам сессии стал пятнадцатым, а Мик Шумахер — шестнадцатым. Новички Формулы-1 в протоколе опередили лишь Валттери Боттаса, который почти не имел возможности поработать на трассе из-за проблем с коробкой передач.