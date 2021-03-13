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Жене ожидает, что Сайнс будет опережать Леклера во второй половине сезона

Жене ожидает, что Сайнс будет опережать Леклера во второй половине сезона
Авто / Формула-1 0

Многолетний тест-пилот «Феррари» Марк Жене полагает, что новобранец «Скудерии» Карлос Сайнс во второй половине сезона начнёт опережать Шарля Леклера. Испанец также подчеркнул, что в итальянской команде нет разделения пилотов на первого и второго.

«Леклер начнёт сезон в качестве фаворита команды, ведь он знает её изнутри гораздо лучше. Но могу вам гарантировать, что в «Феррари» нет разделения на первого и второго пилота, в этом просто нет смысла. Внутри команды все знают, что Шарль начинает сезон с небольшим преимуществом.

Как бы то ни было, ожидаю, что в ходе сезона Сайнс будет опережать Леклера. Думаю, что чаще это будет случаться во второй половине чемпионата», — приводит слова Жене PlanetF1.

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