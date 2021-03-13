Перес: Марко встретил меня с распростёртыми объятиями
Новобранец «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что был очень хорошо встречен в австрийской команде. По словам мексиканца, он чувствовал положительное отношение к себе со стороны всех членов коллектива, в том числе Хельмута Марко и Макса Ферстаппена.
«Команда очень добра ко мне. Это касается и инженеров, и механиков, и Макса. Хельмут Марко, Кристиан Хорнер и другие встретили меня с распростёртыми объятиями. Я совершенно не чувствую себя здесь вторым номером. Ощущения хорошие, чувствую уверенность.
Что касается тестов, у нас будет очень мало времени. Для меня будет критически важно привыкнуть к болиду как можно быстрее. Но многие пилоты сменили команды, так что эта проблема коснётся не только меня», — приводит слова Переса GPblog.
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