Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Очки за квалификационные гонки будут получать только три первых пилота

Очки за квалификационные гонки будут получать только три первых пилота
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Стали известны название и формат квалификационных гонок, которые должны пройти в сезоне-2021 на трёх этапах Формулы-1. Как сообщает RaceFans, короткая субботняя гонка получит название «спринт-квалификация».

По итогам субботних гонок лучшим будут начисляться очки чемпионата. Как сообщает источник, их будут начислять только первой тройке по итогам спринт-квалификаций — три очка за победу, два – за второе место и одно – за третье. Церемония награждения проводиться не будет.

Вопросы, касающиеся лимита по расходу топлива, шинам и закрытому парку пока не решены. Кроме того, обсуждается изменение в правилах использования DRS, чтобы стимулировать большее число обгонов. Пилоты смогут использовать систему DRS в случае, если будут отставать от соперника не более чем на две секунды, а не на одну, как в основных гонках.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021