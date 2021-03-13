Очки за квалификационные гонки будут получать только три первых пилота

Стали известны название и формат квалификационных гонок, которые должны пройти в сезоне-2021 на трёх этапах Формулы-1. Как сообщает RaceFans, короткая субботняя гонка получит название «спринт-квалификация».



По итогам субботних гонок лучшим будут начисляться очки чемпионата. Как сообщает источник, их будут начислять только первой тройке по итогам спринт-квалификаций — три очка за победу, два – за второе место и одно – за третье. Церемония награждения проводиться не будет.



Вопросы, касающиеся лимита по расходу топлива, шинам и закрытому парку пока не решены. Кроме того, обсуждается изменение в правилах использования DRS, чтобы стимулировать большее число обгонов. Пилоты смогут использовать систему DRS в случае, если будут отставать от соперника не более чем на две секунды, а не на одну, как в основных гонках.