Легендарный комментатор Марри Уокер скончался в возрасте 97 лет
Бывший комментатор Формулы-1 на британском телевидении Марри Уокер скончался на 98-м году жизни, сообщает пресс-служба Британского автогоночного клуба.
«С большой печалью мы сообщаем новость о смерти ассоциированного члена BRDC Марри Уокера. Друг, настоящая легенда автоспорта, любимый комментатор всей нации с заразительной улыбкой. Мы благодарим Марри за всё, что он сделал для нашего сообщества. Покойся с миром, наш друг», — гласит сообщение BRDC в «Твиттере».
Уокер провёл первую трансляцию в 1949 году для радио BBC. С 1980 года он являлся главным комментатором Формулы-1 во всех англоязычных странах, а в 2001 году завершил карьеру комментатора. В 2013 году у журналиста был диагностирован рак лимфатической системы.
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