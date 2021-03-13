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Легендарный комментатор Марри Уокер скончался в возрасте 97 лет

Легендарный комментатор Марри Уокер скончался в возрасте 97 лет
Авто / Формула-1 0

Бывший комментатор Формулы-1 на британском телевидении Марри Уокер скончался на 98-м году жизни, сообщает пресс-служба Британского автогоночного клуба.

«С большой печалью мы сообщаем новость о смерти ассоциированного члена BRDC Марри Уокера. Друг, настоящая легенда автоспорта, любимый комментатор всей нации с заразительной улыбкой. Мы благодарим Марри за всё, что он сделал для нашего сообщества. Покойся с миром, наш друг», — гласит сообщение BRDC в «Твиттере».

Уокер провёл первую трансляцию в 1949 году для радио BBC. С 1980 года он являлся главным комментатором Формулы-1 во всех англоязычных странах, а в 2001 году завершил карьеру комментатора. В 2013 году у журналиста был диагностирован рак лимфатической системы.

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