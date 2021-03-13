Перес: не почувствовал, как потерял кожух двигателя

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал второй тестовый день Формулы-1 в Бахрейне.
«Было здорово провести полный тестовый день с «Ред Булл». Несмотря на сложные условия, мы проделали большую работу, и впереди ещё много работы. Приятно работать с командой, я всё больше и больше привыкаю и чувствую потенциал. Завтра меня ждёт утренняя сессия, так что я с нетерпением жду возможности проехать еще несколько кругов», — приводит слова Переса официальный сайт «Ред Булл».
Перес также прокомментировал потерю кожуха двигателя во время послеобеденной сессии.
«Я не почувствовал, когда это произошло. Возникли некоторые сложности с болидом, но команда разберётся с этим. Мы не потеряли время на трассе, потому что красный флаг был для всех команд. В целом, я думаю, это был хороший день, несмотря на то что мы потеряли немного времени утром», — приводит слова Переса Crash.
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