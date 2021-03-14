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В «Альпин» объяснили, почему сделали на болиде массивный верхний воздухозаборник

В «Альпин» объяснили, почему сделали на болиде массивный верхний воздухозаборник
Авто / Формула-1 0
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Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски объяснил, почему в команде приняли решение сделать более широкий верхний воздухозаборник.

«Данное решение было вызвано техническими соображениями. Как мы выяснили, если сделать боковые понтоны уже, то можно добиться преимущества. Это не новая идея. Поэтому мы изменили компоновку и расположение некоторых крупных элементов, и теперь они находятся позади впускного отверстия воздухозаборника.

Соглашусь, что форма этой части болида выглядит массивной, но мы осознали, что такое решение нам подходит. Нам пришлось пойти на компромисс относительно расположения центра тяжести, но обычно преимущество от таких эффективных аэродинамических решений становится большим, чем минусы из-за развесовки», — приводит слова Будковски RaceFans.

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