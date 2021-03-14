Райкконен: двигатель «Феррари» стал лучше

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен считает, что двигатель «Феррари» серьёзно прибавил в сравнении с прошлым сезоном. Райкконен отметил, что «Феррари» удалось добиться серьёзного прогресса.
«Можно с уверенностью сказать, что «Феррари» смогла добиться прогресса. Конечно, прибавили и другие производители. Но в сравнении с прошлым сезоном наш двигатель стал лучше. Узнаем в первой гонке сезона, где мы находимся относительно других конкурентов», — приводит слова Кими Райкконена Autosport.
Кими Райкконен перед сезоном-2021 продлил контракт с командой на один сезон. Вероятно, предстоящий сезон станет для него последним в карьере.
В сезоне-2021 двигатель «Феррари» был слабым местом как у клиентов итальянской компании, так и у заводской команды.
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