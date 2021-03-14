Бинотто: «Феррари» быстрее на прямых, чем в прошлом году
Руководитель команды «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о прогрессе команды в межсезонье. Бинотто отметил, что машина стала быстрее на прямых.
«Мы теперь быстрее на прямых, чем в прошлом году. Это комбинация повысившейся мощности и снижения лобового сопротивления. Максимальная скорость больше не является нашим недостатком. В прошлом году мы были очень медленными в Бахрейне в плане максимальной скорости. Сейчас отставание не выглядит большим, если смотреть на данные.
Что же касается времени на круге, то мы не сравниваем себя с другими машинами, концентрируемся на себе. Мы не знаем программы других команд. И машины ещё изменятся до первой гонки», — сказал Маттиа Бинотто на пресс-коференции ФИА.
Рекомендуем вам
- 14 марта 2021
-
15:31
-
14:02
-
13:01
-
12:00
-
10:59
-
09:56
-
08:00
-
00:57
-
00:40
- 13 марта 2021
-
23:22
-
23:11
-
22:46
-
21:28
-
21:28
-
20:45
-
19:34
-
19:05
-
18:18
-
17:37
-
16:39
-
15:39
-
14:05
-
13:18
-
12:17
-
11:46
-
10:59
-
09:54
-
08:00
-
00:32
-
00:21
- 12 марта 2021
-
23:51
-
22:22
-
21:35
-
21:15
-
20:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам