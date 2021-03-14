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Бинотто: «Феррари» быстрее на прямых, чем в прошлом году

Бинотто: «Феррари» быстрее на прямых, чем в прошлом году
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о прогрессе команды в межсезонье. Бинотто отметил, что машина стала быстрее на прямых.

«Мы теперь быстрее на прямых, чем в прошлом году. Это комбинация повысившейся мощности и снижения лобового сопротивления. Максимальная скорость больше не является нашим недостатком. В прошлом году мы были очень медленными в Бахрейне в плане максимальной скорости. Сейчас отставание не выглядит большим, если смотреть на данные.

Что же касается времени на круге, то мы не сравниваем себя с другими машинами, концентрируемся на себе. Мы не знаем программы других команд. И машины ещё изменятся до первой гонки», — сказал Маттиа Бинотто на пресс-коференции ФИА.

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