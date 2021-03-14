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«Макларен» использовал серую зону регламента в конструкции диффузора

«Макларен» использовал серую зону регламента в конструкции диффузора
Авто / Формула-1 0
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Команда Формулы-1 «Макларен» смогла найти лазейку в регламенте Формулы-1, сообщает Motorsport Week.

Перед сезоном 2021 года Формулы-1 в силу вступили изменения технического регламента, призванные снизить прижимную силу болида на десять процентов. ФИА потребовала от команд внести изменения в днище, задние тормозные каналы и диффузор, который нужно было подрезать на 50 мм, что должно было не позволить точно направлять воздушные потоки под машиной.

В «Макларене» же выбрали другой подход — вертикальные переборки диффузора сохранили прежние размеры и не были подрезаны снизу, как того требовал технический регламент. Для того чтобы не нарушать правила, конструкторы болида продлили днище чуть назад, объединив его с этими переборками (видно на фотографии — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Joe Portlock/Getty Images

Как итог — данные переборки стали частью днища и перестали попадать под ограничения.

ФИА пока никак не отреагировала на данный конструкторский ход со стороны «Макларена».

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