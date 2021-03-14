Ферстаппен по-прежнему считает «Мерседес» фаворитом сезона-2021 Формулы-1
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что австрийская команда стала фаворитом на фоне удачных выступлений на тестах. Нидерландский пилот отметил, что «Мерседес» остаётся фаворитом сезона.
«Это просто тесты. В последние несколько лет «Мерседес» не так часто выигрывал тестовые сессии, так что времена здесь мало что говорят о реальной скорости болидов. Я не думаю, что мы стали фаворитами. «Мерседес» выигрывал несколько титулов подряд, так что расклад сил такой же, как и был до начала тестов.
Сейчас наша цель — собрать как можно больше данных. Я работал только первый день, проехал много кругов, что является позитивным итогом, потому что в прошлом у нас иногда возникали проблемы с этим», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.
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