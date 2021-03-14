Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен по-прежнему считает «Мерседес» фаворитом сезона-2021 Формулы-1

Ферстаппен по-прежнему считает «Мерседес» фаворитом сезона-2021 Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что австрийская команда стала фаворитом на фоне удачных выступлений на тестах. Нидерландский пилот отметил, что «Мерседес» остаётся фаворитом сезона.

«Это просто тесты. В последние несколько лет «Мерседес» не так часто выигрывал тестовые сессии, так что времена здесь мало что говорят о реальной скорости болидов. Я не думаю, что мы стали фаворитами. «Мерседес» выигрывал несколько титулов подряд, так что расклад сил такой же, как и был до начала тестов.

Сейчас наша цель — собрать как можно больше данных. Я работал только первый день, проехал много кругов, что является позитивным итогом, потому что в прошлом у нас иногда возникали проблемы с этим», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021